Parcoursup : 40.000 lycéens n'ont pas reçu de réponse positive à leurs vœux

Invitée samedi d'Europe 1, la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal est revenue sur la situation des lycéens ayant candidaté sur Parcoursup pour l'année prochaine, alors que la principale phase de la plateforme universitaire s'est achevée vendredi soir. Et indiqué que 40.000 jeunes n'avaient pas reçu de réponse positive à leur vœux au 8 juillet.

Précision #Parcoursup : il y a 40 000 lycéens qui n’ont reçu aucune réponse positive pour leurs vœux (et non 9500). Parmi les 40 000 contactés par le ministère, 9500 ont souhaité un accompagnement. https://t.co/oeLJK1nc55 — Yann Quercia (@YannQuerciaa) July 18, 2020

"Il y a un petit peu moins de 9.500 lycéens que nous sommes en train d'accompagner. En réalité, il y avait presque 40.000 jeunes qui étaient encore en attente de proposition, et depuis le 8 juillet, on les a appelés un par un, et on a vu avec eux ce qu'était leur projet", a indiqué la ministre sur Europe 1. Interrogé par Europe 1, son entourage a ensuite confirmé que ce chiffre de 40.000 était toujours d'actualité. Parmi ces 40.000, les 9.500 correspondent à ceux accompagnés