La météo du mercredi 9 janvier : de la neige en plaine sur l'Est

Mercredi, il neigera en plaine sur l'Est, selon les prévisions de Météo-France. Le temps restera le plus souvent très nuageux de la Lorraine au Massif central, au Jura et à Rhône-Alpes avec des chutes de neige jusqu'en plaine. On attend localement de 1 à 4 cm au sol en plaine et de 5 à 10 cm à partir de 500 m d'altitude.

Le vent de nord-ouest avoisinera les 90 km/h en rafales sur les Alpes du Nord. Le ciel sera également encombré avec un peu de neige sur le relief et le piémont pyrénéen ainsi que sur la Montagne Noire.

Quelques averses sur la Corse. Vers la Champagne et les Hauts-de-France, les nuages apporteront un peu de pluie. Sur le Sud-Est, le temps sera variable avec de belles éclaircies mais le mistral et la tramontane continueront de souffler fort avec des rafales de 100 à 110 km/h sur le côtier.

Quelques averses se produiront sur la Corse. Elles seront localement orageuses sur le sud-ouest de l'île. Sur le reste du pays, le temps sera sec mais souvent très nuageux.

Jusqu'à 13 degrés près de la Méditerranée. Le matin, de petites gelées entre 0 et -2 degrés se produiront dans l'Est et du Massif-central à Rhône-Alpes. Ailleurs, les minimales iront de 1 à 8 degrés de l'intérieur vers les côtes. L'après-midi, il fera 1 à 5 degrés du nord-est au centre-est du pays, 4 à 8 degrés ailleurs, jusqu'à 9 à 13 degrés près de la Méditerranée.