La météo du mardi 29 janvier : pluie et neige

Le temps mardi sera marqué par une dégradation pluvieuse, très venteuse à l'ouest, et neigeuse sur le nord-ouest et le nord en fin de journée, selon Météo-France. 41 départements ont été placés en vigilance orange neige-verglas, vents violents ou avalanches.

#MeteoDeDemain La tempête #Gabriel apporte des pluies marquées sur une large moitié ouest avec des vents forts. En soirée, les précipitations progressent et deviennent neigeuses au nord de la Loire jusqu'au Centre, l'#IDF et les #HautsDeFrance. https://t.co/oAkxOPa1ebpic.twitter.com/vjwYxh8X9V — Météo-France (@meteofrance) January 28, 2019

D'abord des pluies abondantes. Progressivement, des pluies de plus en plus régulières et marquées envahiront une large moitié ouest. Dans l'après-midi, elles commenceront parfois à se mêler de neige au nord de la Loire jusqu'à la région parisienne. Il neigera également faiblement à partir de 400 à 700 m sur l'ouest du Massif central jusqu'au Tarn et l'Aveyron, et à partir de 800 puis 1.300 m sur les Pyrénées.

Puis, la neige arrivera en soirée. En soirée, les conditions continueront de se gâter. Les précipitations progresseront et deviendront neigeuses dans les terres au nord de la Loire jusqu'au Centre, l’Île-de-France et les Hauts-de-France. Les chutes de neige deviennent aussi plus régulières sur l'ouest des Pyrénées, le Limousin et le Massif central. Des pluies déborderont sur les plages du Languedoc-Roussillon.

Des rafales jusqu'à 130 km/h. La fin de journée deviendra également très venteuse à l'ouest, notamment du sud de la Bretagne et des Pays de la Loire au Sud-ouest. Les rafales d'ouest à nord-ouest atteindront 100 à 120 km/h sur les côtes atlantiques, 80 à 100 km/h dans les terres. Entre la Vendée, les départements charentais, la Dordogne et la Gironde, on peut craindre de plus fortes valeurs avec jusqu'à 110 km/h dans les terres et 130 km/h à la côte.

Tempête hivernale #Gabriel : atterrissage de la dépression mardi en milieu d'après-midi au nord de l'Aquitaine, avant de traverser le pays d'Ouest en Est en direction de la Franche-Comté, et en perdant de la vigueur. Restez informés https://t.co/KA0Ij27Eeapic.twitter.com/CbWJYTVxIA — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) January 28, 2019

Plus calme dans l'Est. Sur le tiers est, cette journée sera plus calme avec de rares ondées neigeuses près des massifs le matin, un ciel plus lumineux l'après-midi de Rhône-Alpes à PACA.

5 à 10 cm de neige mercredi. Au cours de la nuit de mardi à mercredi, l'épisode de neige en plaine se poursuivra au nord, et s'étendra à tout le nord-est et à l'Auvergne Rhône-Alpes. Avant mercredi matin, la couche pourrait atteindre 5 à 10 cm en moyenne entre les terres normandes, le Loiret, la Picardie, la région parisienne et l'ouest de la Bourgogne. Ailleurs, la couche sera moins épaisse. On se méfiera également en PACA : il y neigera sur les hauteurs dès 200/300 m.