Dépression Gabriel : 41 départements placés en vigilance orange neige et vent

Mardi matin, Météo-France a placé 41 départements en vigilance orange neige-verglas, vent violent ou avalanches, suite à l'arrivée sur la France de la dépression Gabriel.

Les départements en vigilance orange neige-verglas

Dans son bulletin paru à 6 heures, météo-France a ainsi décidé d'une vigilance orange neige-verglas dans les département suivantes : Pas-de-Calais, Nord, Seine-Maritime, Somme, Aisne, Ardennes, Eure, Oise, Marne, Orne, Eure-et-Loir, Val d'Oise, Yvelines, Essonne, Seine-et-Marne, Paris et sa petite couronne, Yonne, Aube, Loiret, Cher, Loir-et-Cher, Sarthe, Mayenne ainsi que trois départements du Massif Central : Corrèze, Cantal et Aveyron.

Des chutes de neige "assez conséquentes" sont attendues sur une partie "assez vaste" du nord du pays, souligne Météo-France. Les premières chutes de neige devraient être observées dès 16h mardi sur les départements les plus à l'ouest de cette zone, puis les précipitations se décaleront vers l'est. Les cumuls attendus seront généralement de l'ordre de 5 à 10 cm, ponctuellement 15 cm, en particulier sur l’Île-de-France. Dès 22h, la RN 118, qui relie Les Ulis dans l'Essonne au sud-ouest de Paris, sera fermée à la circulation en raison des chutes de neige prévues. "Elle ne devrait pas pouvoir être rouverte avant le milieu de matinée de mercredi", a précisé le ministère des Transports.

Les départements en vigilance orange vents violents

Plusieurs départements de la côte atlantique ont été placés pour leur part en vigilance vents violents : Loire-Atlantique, Vendée, Deux-Sèvres, Vienne, Charente-Maritime, Charente, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques. Sur la côte, le vent se renforcera nettement mardi dès 16h mais les rafales les plus fortes sont attendues entre 18h et 21h. Elles approcheront les 130 km/h, voire davantage, sur les îles proches de Vendée et Charente-Maritime.

Les départements en vigilance orange avalanches

Les Pyrénées-Atlantiques sont également concernés par une vigilance orange aux avalanches, tout comme les Hautes-Pyrénées, l'Ariège et la Haute-Garonne.