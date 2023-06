La location de piscine privée, une tendance écologique qui se développe en période de sécheresse

Il fait chaud, voire même très chaud selon les régions en cette fin juin et forcément, ça nous donne des envies de baignade. Pour cela, pourquoi ne pas louer une piscine privée quelques heures ou une journée ? Ce service collaboratif, proposé notamment par la plateforme Swimmy, permet aussi aux propriétaires de réduire les coûts de fonctionnement de leur bassin et d'investir dans des équipements qui permettent d'économiser l'eau. Un véritable enjeu de société alors que de nombreux départements sont en alerte sécheresse.

"Essayer d'utiliser le moins d'eau possible"

Avec un prix de 20 euros par personne pour 4 heures de baignade, ces jeunes Niçois sont ravis. "C'est une belle piscine et en plus, ce n'est pas très cher", se réjouit un jeune locataire. D'autant que ces revenus de location sont une bonne affaire pour Alexandra Hazard, la propriétaire.

"On les a réinvestis pour essayer d'être un peu plus écologique. On a rajouté un système de filtration au niveau des paniers pour essayer d'utiliser le moins d'eau possible et on a mis en place aussi une cuve de récupération d'eau", explique-t-elle. "On demande simplement à nos locataires de ne pas utiliser d'huile qui force le bronzage, incompatible avec l'eau."

Des revenus à réinvestir dans sa piscine

En moyenne, les propriétaires dégagent un revenu de 1.000 euros par saison et pour certains, les gains peuvent dépasser les 10.000 euros. "Ce sont des revenus qui peuvent servir pour investir dans son équipement, comme acheter une bâche antiévaporation. L'évaporation est une des sources de déperdition d'eau", explique Arnault de Menou, responsable communication pour la plateforme Swimmy.

"C'est peut-être le moment aussi, avec ces revenus dégagés, si on croit qu'on a des fuites, de regarder si son bassin est bien étanche. On peut aussi commencer à se poser la question de moderniser sa filtration pour qu'elle soit plus économe en eau", ajoute-t-il. Une façon pour les propriétaires de piscines d'être écoresponsables.