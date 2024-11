La France vise deux tiers de ventes de voitures électriques et 15% dans le parc roulant d'ici 2030

Le gouvernement s'est fixé de nouveaux objectifs. Le premier concerne la vente de deux tiers de voitures électriques d'ici 2030 lors de la présentation de la stratégie nationale bas-carbone par le ministère de la Transition écologique lundi. Il a également annoncé l'objectif d'avoir 15% de voitures électriques dans le parc roulant du pays d'ici la fin de la décennie. Même si leurs ventes ont explosé au cours des quatre dernières années, les voitures électriques ne représentaient encore que 2,2% des voitures roulant en France début 2024, selon le ministère de la Transition écologique.

La question des émissions de gaz à effet de serre

Le secteur des transports représente "32% des émissions de gaz à effet de serre du pays, un chiffre qui n'a pas reculé", a indiqué lors d'une conférence de presse le ministre délégué aux Transports, François Durovray. Sur ces 32%, "la part du routier (...) représente 94%", a-t-il ajouté. Le ministre a donc appelé à repenser l'aménagement du territoire des villes pour limiter les déplacements trop longs, favoriser les déplacements collectifs ainsi que l'électrification des véhicules. L'objectif est de "réduire de 31% d'ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre et de réduire de 20% les consommations énergétiques" du secteur des transports par rapport à 2022, a insisté le ministre. "Il appartient au gouvernement de permettre aux industriels de développer le marché des véhicules électriques neufs pour les flottes particulières, pour les flottes d'entreprises, les véhicules également collectifs", a-t-il assuré.

L'électrique, une part importante des ventes

Les modèles électriques représentent 17% des ventes de voitures neuves depuis le début de l'année en France, mais patinent depuis quelques mois, et peinent à convaincre les entreprises d'électrifier leur flotte. Et l'enveloppe consacrée aux bonus à l'achat devrait être nettement réduite en 2025, selon le projet de budget du gouvernement. "Il y a un enjeu de ciblage, pour aider en priorité les personnes qui ont besoin d’un véhicule électrique pour aller travailler", a indiqué le cabinet du ministre.

François Durovray a aussi appelé à "massifier l'usage de la route, mettre plus de monde dans les voitures", notamment via le covoiturage, pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement. Il prévoit d'ailleurs de présenter début 2025 un grand plan de cars express. Il s'agit aussi d'avoir "l"ambition d'une ville plus dense, au sein de laquelle un certain nombre de déplacements motorisés pourront demain se réaliser avec des modes actifs, en augmentant la part de la marche, du vélo", a souligné le ministre.