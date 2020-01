La Croix-Rouge développe un mode de jeu sur Fortnite pour apprendre à sauver des vies

Parvenir à sauver des vies plutôt qu'à en prendre : tel est le but du nouveau mode proposé par le très populaire jeu en ligne Fortnite et développé en collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Baptisé Liferun, ce mode fait découvrir aux joueurs les quatre activités principales effectuées par les travailleurs du CICR à travers le monde : soigner les civils, reconstruire les infrastructures essentielles, déminer, et distribuer de l'aide aussi rapidement que possible. Trois joueurs connus, Dr. Lupo, Lachlan et One Shot Gurl, devaient présenter et étrenner dimanche le nouveau mode au salon du jeu vidéo PAX South à San Antonio, au Texas.

250 millions de joueurs

La communauté des "gamers" "a une importance grandissante" et le CICR a développé cette nouvelle approche "afin de susciter des conversations sur son travail dans les pires zones de conflit du monde", souligne l'organisation. "Les jeux vidéo sont depuis longtemps des plateformes traditionnelles de divertissement et de réseaux sociaux, et nous savons que de nombreux joueurs sont également des soldats actuels, passés ou futurs, des officiers de l'armée, des membres de groupes armés, des PDG d'entreprises, des avocats et des dirigeants politiques", remarque Jennifer Hauseman, directrice de la communication et de la gestion de l'information au CICR.

Le CICR, dont l'un des objectifs est de promouvoir le respect du droit international humanitaire, avait déjà noué un partenariat avec le studio Bohemia interactive pour intégrer des messages sur le droit humanitaire dans le jeu Arma 3. Lancé en juillet 2017, Fortnite est rapidement devenu un vrai phénomène culturel et compte maintenant 250 millions de joueurs.