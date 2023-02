La Cnam propose une consultation à 30 euros pour les généralistes, mais sous quelles conditions ?

Le tarif d'une consultation de médecine générale est fixé à 25 euros. Mais il pourrait être revalorisé à 30 euros. Une mesure qui devrait répondre à la grogne des médecins libéraux, dans la rue le 14 février dernier. Mais sous quelles conditions les professionnels peuvent-ils obtenir cette revalorisation ? Il faudra travailler plus pour gagner plus. Ils devront ainsi signer un engagement territorial pour pallier les problèmes rencontrés dans les déserts médicaux.

"On va se retrouver à bout de souffle"

Les conditions de cet engagement sont d'augmenter leur nombre de patients, travailler un certain nombre de jours par an, ouvrir leur cabinet le samedi. Pour Mélanie Rica-Henry, du collectif Médecins pour Demain, c'est trop. "Tout le monde ne pourra pas augmenter ses horaires pour répondre à ses demandes de contrat d'engagement territorial via ce contrat. On en a vraiment l'impression. C'est un salariat caché où on a tous les inconvénients de la profession à son compte, mais sans la liberté de pouvoir choisir comment on travaille. Et on va se retrouver au bout de quelques années à bout de souffle, parce qu'on n'arrivera pas à tenir leurs objectifs."

Les négociations entre les médecins et la caisse d'assurance maladie doivent se terminer d'ici à cinq jours. Faute d'accord, la nouvelle convention sera rédigée par un arbitre, Annick Morel, une ancienne inspectrice générale des affaires sociales.