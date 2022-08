Karting à la prison de Fresnes : le producteur de «Kohlantess» livre sa version des faits

Circulez, il n'y a rien à voir. C'est le message qu'a voulu faire passer Enzo Angelosanto, le producteur de l'émission "Kohlantess" au sujet de la polémique autour de cette course de karting à la prison de Fresnes. C'est à l'occasion du tournage d'un épisode de cette émission que l'événement a eu lieu dans l'établissement pénitentiaire.

Selon lui, cette émission a été montée il y a plusieurs mois en concertation avec la direction de la prison de Fresnes et la Chancellerie. "On a fait plusieurs réunions, on a rencontré pas mal de décidants, que ce soit du ministère ou de l'administration en direct. C'était contrôlé, réfléchi et validé, bien sûr, en amont. J'ai eu une convention qui a bien été établie avec différentes épreuves listées, et signée en bas de page évidemment".

Une opération qui n'aurait pas coûté un seul centime à l'État

Un événement qui a également demandé la mise en place d'une logistique importante à l'intérieur même de la prison de Fresnes. Il a fallu, en effet, faire entrer le matériel nécessaire aux épreuves, notamment la fameuse piste de karting mais aussi la piscine gonflable et les deux scènes surélevées.

Mais là encore, Enzo Angelosanto assure que tout était minutieusement organisé et contrôlé, et que le protocole de sécurité de la prison a été respecté à la lettre : "On est rentrés par la porte principale de la prison de Fresnes, on a été fouillés. On a dû fournir au préalable une liste de matériels qui a bien évidemment été validée, tout était pointé même quand on est sortis de la prison. On était constamment en présence de surveillants qui nous accompagnaient pour les moindres mouvements. C'était une production qui était très lourde à mettre en place".

Impossible toutefois de connaître le coût de l'événement, le producteur refusant de le révéler. Ce qui est certain, dit-il, c'est que le financement de l'émission a été entièrement assuré par la boite de production et ses différents sponsors. L'opération n'aurait donc coûté aucun centime à l'État.