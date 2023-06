Journée mondiale des réfugiés : à quelle situation renvoie ce statut ?

À quoi correspond le statut de réfugié ? Quels sont les critères ? Il s'agit d'un statut accordé par une nation à une personne qui le demande parce qu'elle est persécutée dans son pays selon cinq critères bien précis, comme la race, la religion, la nationalité, les groupes sociaux ou l'opinion politique.

Des critères définis par la Convention de Genève en 1951 pour porter secours aux réfugiés qui avaient fui l'Allemagne nazie et le communisme.

Après examen du dossier, deux possibilités

Après l'examen du dossier, soit la demande d'asile est acceptée et dans ce cas, le demandeur obtient le statut de réfugié, une carte de séjour de dix ans et des droits presque identiques aux droits nationaux. Soit la demande est refusée et on parle alors de débouté du droit d'asile.

En théorie, après un échec de tous les recours, l'expulsion est automatique. Ce qui pose un problème aux autorités, c'est qu'en pratique, 80% des personnes déboutées restent sur le territoire français. En 2022, plus de 137.000 demandes ont été enregistrées en France et près d'un million à l'échelle européenne.