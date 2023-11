Journée mondiale des célibataires : selon vous, quels sont les principaux avantages du célibat ?

Ce samedi est dédié aux personnes qui ne sont pas en couple, c'est la journée mondiale des célibataires. Plus de 18 millions de Français vivent dans le célibat et pour beaucoup, c'est la meilleure chose. C'est le cas de Kenza, 18 ans et célibataire depuis toujours, qui se satisfait pleinement de sa situation. Elle n'est pour le moment pas prête à faire des compromis : "j'aime rester toute seule, dormir toute seule, rentrer à la maison après une journée à parler à tout le monde et rester seule, dans le silence, je fais ce que je veux, je regarde ce que je veux".

Liberté, souplesse, tranquillité

Un discours qui fait sourire Victor qui passait par là. À 19 ans, il a enchaîné les relations de longue durée jusqu'à mardi dernier, date de sa dernière rupture : "l'avantage, c'est que t'as pas à te soucier de ce que va faire à l'autre personne". Selon lui, lorsque l'on est en couple, on passe notre temps à se soucier de ce que pense ou fait l'autre. Alors que dans le célibat "tu n'as pas ce genre de problème et t'es plus libre dans ton esprit".

Liberté, souplesse, tranquillité. Des avantages non négligeables pour beaucoup de célibataires. Mais attention, les inconvénients sont tout aussi nombreux, selon Nathan, solitaire endurci de 20 ans. "Le manque d'amour, la solitude, pas pouvoir partager certaines choses avec un amoureux ou une amoureuse... Je ne cherche pas forcément l'amour, mais j'aimerais quand même que ça me tombe dessus au bout d'un moment", explique le jeune homme.

Que Nathan se rassure, selon une étude de l'INSEE, un jeune de moins de 24 ans sur cinq est en couple.