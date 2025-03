Journée mondiale de l’obésité : la maladie gagne du terrain en France et dans le monde

En cette journée mondiale de l’obésité, une étude a été publiée dans la revue Lancet ce mardi 4 mars révélant un constat alarmant. D’ici 2050, les chiffres révèlent que 6 adultes sur 10 et 1 jeune sur 3 seront touchés par la maladie.

Des chiffres inquiétants. Une étude publiée par la revue Lancet a dressé un bilan alarmant du nombre de personnes en surpoids à travers le monde ce mardi 4 mars, journée mondiale de l’obésité.

Depuis 1990, le nombre de personnes obèses ou en surpoids a presque triplé chez les adultes de plus de 25 ans. Ils sont aujourd'hui plus de 2 milliards. Les jeunes de moins de 24 ans ne sont pas épargnés. Ils étaient 198 millions en 1990 à souffrir de surpoids. En 2021, ce chiffre est passé à 493 millions. Certains spécialistes évoquent même la maladie comme étant une pandémie. En effet, d’ici 2050, les chiffres révèlent que 6 adultes sur 10 et 1 jeune sur 3 seront touchés par l'obésité.

Les gouvernements en partie responsables

Les auteurs de la revue estiment que l'inaction des gouvernements ces 30 dernières années est responsable en partie de cette épidémie d'obésité.

Optimistes, il est possible pour eux de freiner la hausse grâce à des plans d'action avec des mesures concrètes, comme avec la réglementation de la publicité pour les aliments ultra-transformés. Apprendre aux enfants à bouger grâce à des infrastructures et des terrains de jeu dans les écoles ferait également partie des solutions. Toujours selon l’étude, l'allaitement pourrait être un remède puisqu'il est prouvé que l'allaitement réduit le risque de surpoids et d'obésité une fois adultes.