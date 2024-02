JO Paris 2024 : soulagement pour les emblématiques bouquinistes, qui restent sur les quais de Seine

REPORTAGE

La nouvelle est tombée ce mardi soir. Alors que les bouquinistes parisiens avaient été priés de quitter les quais de Seine pendant la période des Jeux olympiques, Emmanuel Macron est finalement revenu sur cette décision. Les mythiques marchands de livres de la capitale vont donc pouvoir continuer de vendre leurs ouvrages l'été prochain. Une annonce inattendue qui a forcément comblé les bouquinistes rencontrés par Europe 1.

"On était vraiment dans le flou le plus complet"

Un sourire jusqu’aux oreilles et surtout un immense soulagement pour Claire, bouquiniste du centre de Paris. "Je vous avoue que là, je suis encore sous le choc", confie-t-elle, heureuse. Deux heures plus tôt, elle a appris qu’elle pourrait rester sur les bords de Seine pendant les Jeux olympiques. "Cela faisait sept mois qu’on était vraiment dans le flou le plus complet. Donc là c’est vraiment une bonne nouvelle ! On fait toujours partie de Paris, c’est formidable", explique Claire.

Continuer à faire partie de Paris, c’est aussi ce que voulait Julien… Ravi de ne pas avoir à déménager sa boite cet été. "Une des choses que l’on voulait absolument, c’était de ne pas démonter nos boites. On est des gens assez précaires, donc faire un déménagement ce n’était vraiment pas possible. C’est un petit soulagement… Si c’est vraiment le cas, c’est une bonne nouvelle", détaille le bouquiniste.

Une joie partagée par tous les bouquinistes des alentours, y compris Antoine, qui veut tout de même rester prudent. "C’est une très bonne nouvelle, mais je demande à voir de mes propres yeux. J’attends de voir si, vraiment, aucun bouquiniste ne sera déplacé. Je suis d’un naturel méfiant", avance-t-il. Bouquiniste depuis 27 ans, il assure tout de même qu’il fera son maximum pour accueillir au mieux les touristes du monde entier l’été prochain.