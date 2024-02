JO Paris 2024 : pourquoi la distribution d'une pièce de 2 euros à chaque écolier fait polémique

Quatre millions d'élèves, scolarisés du CP au CM2, vont recevoir d'ici juin une pièce de collection de 2 euros et un livret dans le cadre des Jeux olympiques, une opération du ministère de l'Éducation nationale dont le coût, estimé à près de 16 millions d'euros, agace les syndicats. "Cela représente 800 postes d'accompagnants d'élèves en situation de handicap", relève Jean-Rémi Girard, président du Syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur, ce jeudi dans l'émission Pascal Praud et vous, s'insurgeant contre un "timing catastrophique" dans le cadre des 10 milliards d'économies souhaitées par le gouvernement.

Cette initiative fait également réagir certains auditeurs d'Europe 1, à l'image de Fabienne, grand-mère d'un petit-garçon de 6 ans qui s'apprête donc à recevoir ce lot. "Je ne comprends qu'on va donner tout ça à mon petit-fils qui déjà, quand je lui donne une pièce de 2 euros, la perd... C'est aberrant de gaspiller de l'argent comme ça", souffle-t-elle au micro de Pascal Praud.

Un texte signé par Emmanuel Macron et un autre signé par Gabriel Attal

Cette pièce frappée par la Monnaie de Paris est intégrée dans un livret pédagogique intitulé "Au cœur des Jeux", "conçu pour (leur) donner toutes les clés sur les Jeux olympiques et paralympiques" de Paris, selon ce document. Ces livrets ont commencé à être livrés cette semaine dans des écoles de la seule zone qui n'est pas encore concernée par les vacances d'hiver. Ils comprennent un texte signé d'Emmanuel Macron et un autre de l'actuel Premier ministre Gabriel Attal, qui était ministre de l'Éducation au moment de l'impression.

But de l'opération ? "Sensibiliser les élèves du primaire à l'événement historique que seront les Jeux olympiques", explique-t-on au ministère, qui évalue son coût global à "près de 16 millions d'euros". "Ce livret permettra aux élèves ainsi qu'à leurs professeurs de garder une trace de cet événement inédit, mais aussi de s'inscrire dans un héritage et un souvenir commun", selon la même source.

Une interrogation sur la présence d'argent à l'école

Mais au moment où Bercy vient d'annoncer un plan d'économies de 10 milliards d'euros, le coût de cette opération agace fortement les syndicats d'enseignants. "C'est une opération de communication du président sur les JO à 16 millions d'euros, alors qu'on nous parle d'austérité budgétaire et d'efforts dans tous les ministères... C'est un pur scandale", s'insurge auprès de l'AFP Guislaine David, secrétaire générale de la FSU-Snuipp, premier syndicat des écoles maternelles et élémentaires.

"Le fait de donner une pièce de 2 euros aux élèves par l'intermédiaire de l'école nous questionne fortement car l'argent y est interdit", ajoute-t-elle, avant de soulever un problème d'"ordre social". "Pour certains, il s'agira bien d'un souvenir des JO mais pour d'autres, elle aura une utilité différente".