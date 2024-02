C'est un cadeau tombé du ciel pour les écoliers qui fait réagir les syndicats d'enseignants. L'Éducation nationale va fournir aux élèves du CP à la CM2 une pièce de collection de 2 euros et un livret aux couleurs des Jeux olympiques de Paris 2024. Cette initiative coûte 16 millions d'euros à l'État, et selon Jean-Rémi Girard, président du Syndicat national des lycées, collèges et écoles et du supérieur, "il y avait sans doute mieux à faire" avec cet argent. Cette somme "représente 800 postes d'accompagnants d'élèves en situation de handicap par an", indique Jean-Rémi Girard dans l'émission Pascal Praud et vous.