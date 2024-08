JO de Paris 2024 : «Il y a une bonne ambiance !» : les Français pris dans l'engouement des jeux

Lunettes de soleil et casquettes sur la tête, les spectateurs d'une fan-zone du 15ᵉ arrondissement de Paris s'enflamment devant un match de badminton diffusé sur grand écran. Rémi, la trentaine, se passionne pour ces Jeux olympiques : "C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment et je n'ai pas pu avoir de place pour les épreuves malheureusement. Mais voilà, je viens ici devant un écran et je profite de mon jour off pour regarder quasi toute la journée", explique-t-il au micro d'Europe 1.

"Je voulais voir quelque chose"

Aline a pu obtenir un billet de son côté mais pas pour soutenir les Français : "C'était tellement cher que je me suis contenté du billet que j'ai pris hier soir. Je suis allé voir le Kenya mais ça ne fait rien, je voulais voir quelque chose".

Alors, ils seront sur ce grand parvis pour suivre les compétitions. Ici règne une atmosphère particulière depuis une semaine et c'est un régal pour Arthur, vacancier de passage dans la capitale : "Je vais rarement à Paris. J'habite à Toulouse. Personne ne pouvait deviner que ça se passerait aussi bien. Il y a des drapeaux partout et une bonne ambiance !".

Une bonne ambiance et des doutes sur la capacité de la France à organiser ses jeux définitivement écartés. Place aux Jeux et à la fête pour les supporters français.