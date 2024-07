JO Paris 2024 : augmentation XXL du prix des tickets en Île-de-France à compter de ce samedi

À quelques jours de la cérémonie d'ouverture des JO 2024, les touristes vont devoir faire face à une grosse augmentation du prix des tickets de transports. Les tarifs des tickets à l'unité passent ainsi quasiment du simple au double pour les touristes et les usagers occasionnels. 6 € pour un voyage en RER, 4 € en métro et en bus et même 5 € pour les tickets vendus à bord. Mais il faut bien que quelqu'un paye, explique Michel Babut, vice-président de l'Association des usagers des transports d'Île-de-France.

Des risques de tension

"C'est regrettable puisqu'il était prévu que le budget du comité d'organisation prenne en compte le surcoût lié au transport. Cette promesse n'a pas été tenue. Donc, soit ce sont les visiteurs qui financent, soit c'étaient les Franciliens. Il a été décidé que ce soient les visiteurs."

Et même si IDFM et la RATP ont largement communiqué sur ces tarifs JO, certains usagers vont les découvrir à partir d'aujourd'hui et le personnel de la RATP craint des tensions, explique Arole Lamasse, secrétaire général de l'UNSA. "Ce dont on a peur, c'est que les voyageurs puissent considérer qu'on puisse les prendre pour des pigeons et qu'ils se retournent contre les salariés."

À noter que les usagers réguliers qui possèdent un pass Navigo ou imaginaire ne sont pas concernés et les touristes auront la possibilité d'acheter un Pass Paris 2024 16 € la journée pour se rendre sur les sites olympiques.