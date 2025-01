200 migrants installés dans un gymnase du 16e arrondissement réquisitionné par la Mairie de Paris

Des élèves du 16e arrondissement de Paris interrompus en plein cours de sport et invités à céder leur place à des migrants. Le gymnase de Montherlant, réquisitionné par la Mairie pour accueillir des clandestins, a dû être évacué à la hâte. Tant pis pour les écoliers qui participaient aux activités sportives. Des événements qui se sont déroulés la semaine dernière.

Vendredi dernier, les élèves d'une classe de primaire ont dû interrompre leurs cours de sport. Des agents de la mairie de Paris leur ont demandé de prendre leurs affaires et de quitter les lieux sans que ni la direction de l'école ni la mairie du 16e arrondissement ne soient au courant, selon le maire Jérémy Redler.

"Ça a des conséquences que j'estime graves"

"Je l'ai appris par pur hasard, par une directrice d'école, par des riverains qui ont vu arriver des migrants devant le gymnase de Montherlant. Je n'ai reçu aucune information officielle de la mairie de Paris. La moindre des choses, c'est de prévenir le maire d'arrondissement pour que je puisse m'organiser et prévenir les acteurs locaux", déclare le maire.

Depuis, le gymnase est fermé au public. Ce sont une trentaine d'associations sportives et d'écoles qui ont perdu leur accès aux équipements sportifs, avec des conséquences directes pour les élèves, souligne Jérémy Redler : "Ce gymnase a des créneaux qui sont pleins tous les jours et ça a aussi un impact sur ceux qui ont des examens. Et je pense notamment à ceux qui passent le bac parce qu'il y a des notes qui doivent leur être attribuées en sport et donc là, ils ne pourront pas être évalués. Donc ça a des conséquences que j'estime graves".

C'est la troisième fois que le gymnase de Montherlant est réquisitionné pour y loger des migrants. Aucune information sur la durée de l'occupation n'a été transmise.