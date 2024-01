JO Paris 2024 : à Lille, France Travail organise des campagnes de recrutement d'étudiants

REPORTAGE

Les Jeux olympiques manquent de bras. À Lille, où se tiendront certaines épreuves de handball et de basket, 500 postes sont à pourvoir. France Travail lance donc une opération séduction auprès des étudiants lillois pour recruter de la main-d'œuvre.

Démarchages intensifs

Dans la file d'attente du restaurant universitaire, l'agent de France Travail distribue des flyers : "Je cherche des étudiants et étudiantes pour travailler au sein des JO dans le domaine de la sécurité", explique l'agent.

Des étudiants saisissent le dépliant sans s'arrêter. D'autres sont plus à l'écoute : "Ça peut être une bonne chose parce qu'on est étudiant, on est jeune et il faut avoir de l'expérience dans n'importe quel domaine", détaille un étudiant.

Obtention d'une habilitation

Les recruteurs doivent être vigilants et recruter 50 % de femmes, notamment dans le domaine de la sécurité. "La palpation du public féminin ne peut être faite que par une femme. On sensibilise donc énormément les jeunes filles qui sont peut-être celles qui se sentent les moins concernées mais dont on a le plus besoin", détaille Anne-Sophie Parfum, employée de France Travail.

La formation pour travailler au sein des Jeux olympiques est rémunérée. Les futurs employés recevront également une habilitation qui leur permettra de travailler au-delà des Jeux. "Cette habilitation permet aussi de faire la sécurité dans les festivals et pendant les matches. C'est vraiment une opportunité derrière de travailler de manière régulière", ajoute Antoine Duhamel, employé de l'organisme d'insertion partenaire de l'opération.

Le salaire s'élève un peu au-dessus du SMIC pour faire partie de la grande aventure olympique.