JO-2024 : les organisateurs annulent des milliers de réservations de nuitées à Lille

Ces annulations de nuitées d'hôtel interviennent plusieurs semaines après celle ayant frappé les hôtels de Châteauroux, ville qui accueillera les épreuves de tir. "À sept mois des Jeux, nous avons relâché des chambres à Lille dont on estime qu'elles pourront (encore) être réservées d'ici au début des compétitions, en respectant les termes du contrat", ont confirmé les organisateurs à l'AFP, sans préciser le nombre de nuitées concernées.

"Ce n'était pas une bonne surprise", a de son côté regretté auprès de l'AFP Boris Delecroix, président du club hôtelier de Lille-Métropole, qui regroupe 90 hôtels. Il a estimé que ces annulations représentaient "environ 2.000 nuitées par jour sur une dizaine de jours." Plus d'une cinquantaine de rencontres de hand et de basket sont programmées au Stade Pierre-Mauroy pendant les Jeux Olympiques (26 juillet-11 août).

"Ce n'est pas une excellente nouvelle"

"On est assez optimiste avec cette période des JO qui va être chargée. On a l'habitude à Lille de recevoir des grands évènements sportifs, on est rodés à cet exercice. On reste confiant. On a l'habitude d'annulations importantes en amont", a ajouté Boris Delecroix.

"On est assez proches de Paris aussi, et certains vont peut-être préférer séjourner à Lille, on reste dans des gammes de prix relativement accessibles. Mais on ne va pas se cacher, ce n'est pas une excellente nouvelle", a-t-il conclu. Les organisateurs ont également évoqué la "proximité" entre Paris et Lille pour justifier cette "relâche". Un village olympique basé au Stadium de Villeneuve-d'Ascq, doté de près de 500 chambres, doit être livré entre la fin mars et mai pour pouvoir accueillir les athlètes.