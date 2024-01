JO Paris 2024 : Benjamin, 43 ans, fait partie des grands chanceux qui porteront la flamme olympique

À midi, Paris 2024 lèvera le voile sur une large partie des 11.000 relayeurs qui, à partir du 8 mai, porteront la flamme olympique dans tout le pays. Parmi eux, Benjamin, 43 ans. Ce violoniste, en situation de handicap depuis une vingtaine d’années, adore se lancer des défis.

"J'étais très surpris"

Entre deux cours de violon, Benjamin Ducasse nous reçoit dans son bureau du conservatoire de Deuil-la-Barre dans le Val-d'Oise. À 43 ans, celui qui se définit comme un flemmard hyperactif ne s’attendait pas à cette sélection. "J'étais très surpris", raconte-t-il après avoir appris que sa femme avait envoyé sa candidature. "[Elle m'a dit] que je cochais toutes les cases ! Je lui ai dit : 'je ne coche aucune case, de quoi tu parles ?'", poursuit-il au micro d'Europe 1.

Pourtant, Benjamin est un exemple. Accidenté au ski, il y a plus de 20 ans, il a en partie perdu l’usage de ses jambes. Il se bat au quotidien pour marcher avec de simples béquilles. "Je me supporte, dans tous les sens du terme. Je ne sais pas si on peut un jour accepter cet handicap, mais en tout cas on peut l'endurer. Et je trouve que ces valeurs rejoignent celles de beaucoup de sportifs, d'endurer, de persévérer, de se dépasser", avance-t-il.

"J'aime les défis sportifs"

Se dépasser justement, c'est un peu son leitmotiv. "J'aime les défis sportifs. J'ai aimé me remettre au ski, faire du vélo. Je n'ai pas de pieds, pas de jambes, comment je fais ? Eh bien, je me démerde. Et je vois jusqu'où je suis capable d'aller", glisse-t-il. S'il ignore encore quand et où il portera la flamme, ce violoniste aguerri, qui a notamment tourné avec l’Américaine Melody Gardot, veut partager ce moment avec sa petite tribu, sa compagne et leurs cinq enfants.