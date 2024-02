JO de Paris 2024 : une campagne prônant le télétravail inquiète le secteur de l'hôtellerie

"Pour gagner du temps pendant les Jeux, l'important, c'est de télétravailler". Lancée lundi dernier, une campagne de sensibilisation incite les Franciliens à travailler de chez eux pendant les Jeux olympiques de Paris 2024. "Quand cela est possible, favorisez le travail à distance", peut-on lire sur les affiches publicitaires affichées dans les stations de métro de la capitale française. Cette campagne renvoie notamment les usagers vers le site Internet Anticiperlesjeux.gouv.fr.

Cette plateforme, dirigée par le ministère chargé des Transports, qui ne compte plus de ministre attitré depuis que Clément Beaune n'a pas été reconduit dans le gouvernement de Gabriel Attal, a pour but de faciliter les déplacements des Franciliens lors de l'événement sportif planétaire. En se rendant sur le site, les Parisiens pourront, à l'aide d'une carte interactive, connaître les endroits à éviter ainsi que les heures les plus chargées. En revanche, cette campagne de sensibilisation ne plaît pas forcément aux restaurateurs et cafetiers.

Un message "très négatif"

Si la campagne lancée par Clément Beaune ne vous parle pas, cela s'explique. Selon Le Parisien, celle-ci a été ouverte sans aucun relais médiatique, faute d'un ministre attitré aux Transports pour en faire la promotion. En revanche, depuis le remaniement du 11 janvier dernier, c'est le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, qui gère la question des transports. Et, selon son entourage, une communication sera faite "en milieu de semaine prochaine" après la nomination des secrétaires d'Etat et des ministres délégués dans le gouvernement de Gabriel Attal, assure Le Parisien.

Même si ce message incitant au télétravail n'est pas surprenant au vu des risques de saturation des métros et RER, il n'est en revanche pas très bien reçu par le secteur de l'hôtellerie. Toujours dans Le Parisien, Frank Delvau, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) Paris-Île-de-France, voit dans ce message quelque chose de "très négatif". "C'est scandaleux, le gouvernement dit aux gens : Restez chez vous, ne bougez pas, regardez les JO à la télé ! On est en train de faire peur aux Franciliens en leur conseillant de ne pas sortir, de ne pas aller à Paris pendant les Jeux", déplore le syndicaliste. Ce dernier souligne que cet événement sportif est de moins en moins une fête pour ce secteur. Cependant, Île-de-France Mobilités assure que cette campagne n'a pas pour objectif d'exclure les Franciliens de la fête mais plutôt de favoriser l'anticipation.

Cette initiative n'est pas nouvelle pour un pays hôte. En 2012, lors des Jeux olympiques de Londres, le ministre britannique des Transports avait procédé à la même stratégie pour soulager les transports publics. Lors de cette année olympique, bien avant la crise sanitaire du Covid, un tiers des travailleurs londoniens avaient eu recours au télétravail.