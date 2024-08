JO de Paris 2024 : les fans zones font le plein de supporters dans la capitale et vibrent à chaque médailles

Debout devant l'écran géant, accoudé aux guinguettes ou allongé sur l'herbe, chacun à sa préférence pour profiter au maximum des Jeux olympiques dans les fans zones. Certaines, comme Mickaël et son frère, tous deux Montpelliérains, comptent bien profiter à fond de toutes ces zones de célébration.

"J'étais là pour le rugby et la natation, c'était fou"

"Toutes les fans zones sont dans des sites magnifiques et différents de Paris, donc ça permet de faire une visite de la capitale en profitant du sport", indiquent-ils. "On a fait la fan zone de l'Hôtel de Ville, on a fait celle-ci dans le 16e arrondissement et on a fait le Club France, hier soir, celle où il y a le plus d'ambiance. Clairement le numéro un pour nous".

Si le Club France attire beaucoup de monde, ce n'est pas pour rien. Les athlètes médailles viennent montrer leurs breloques à un public en extase. Hugo se souvient surtout de la première médaille d'or française : "Je n'ai pas vu d'épreuve en vrai, mais j'étais là pour le rugby à sept, il y a une semaine. Et là, c'était fou. C'était l'ouverture en plus de la fan zone et une grosse ambiance autour du rugby, de la natation aussi avec les premières médailles de Léon Marchand. Ça aussi, c'était quelque chose".

Durant l'ensemble des Jeux olympiques de Paris 2024, 239 villes ont installé des fans zones. Si toutes sont équipées d'écrans géants, vous pourrez aussi assister gratuitement à des cours de sport ou même découvrir des pratiques sportives présentes lors des Jeux paralympiques.