JO-2024 : les professionnels craignent un nombre de touristes à la baisse pendant la compétition

L'hôtellerie, restauration et même compagnies aériennes... Ces secteurs d'activité sont persuadés d'une chose : les Jeux olympiques de Paris dissuaderaient de nombreux vacanciers de se rendre à la capitale dans les prochains jours.

"On a une perte importante de fréquentation des hôteliers"

Par exemple, Air France prévoit une baisse de son chiffre d'affaires cet été, estimé entre 160 à 180 millions d'euros de recettes en moins par rapport à l'été dernier. Pour la compagnie aérienne, la clientèle internationale adopte un comportement significatif d'évitement de Paris. Un effet négatif sur le secteur de l'aviation, mais pas seulement. L'hôtellerie aussi est en difficulté, concède Jean-Marc Banquet d'Orx, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie d'Île-de-France.

"On a une perte importante de fréquentation des hôteliers bien placés dans Paris qui font un mois de juin qui tournait autour de 80 à 85 % de taux d'occupation, et cette année, ils sont tombés à 60. On a constaté donc une forte baisse pour le mois de juillet. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'annulations", détaille-t-il.

Et la situation ne devrait pas s'améliorer de sitôt. La directrice de l'Office de tourisme de Paris attend 15 % de visiteurs en moins sur les premières semaines de juillet. Et les quelque 15 millions de touristes attendus dans la capitale pendant les JO ne devrait pas compenser cette baisse de fréquentation en amont de l'événement.