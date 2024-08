JO-2024 : l'affluence de l'évènement sportif ne profite pas à Disneyland Paris

Des temps d'attente presque inexistants, des avenues inhabituellement praticables, Disneyland est vide au point même d'impressionner Marion qui vient pourtant tous les mois depuis des années. "Personne en plein été, c'est fou. Ça s'apparente aux périodes creuses d'avant le Covid. J'étais choqué tout à l'heure. Il n'y a personne et les allées sont immenses. En fait, je me rendais pas compte qu'il y avait autant de place dans la boutique", se réjouit cette fan du parc.

On n'attend pas aussi longtemps que prévu

Des employés confirment. Pendant sa pause, l'un d'entre eux estime que le parc fait moitié moins de couverts quand en temps normal. Plus loin, c'est l'opératrice d'un manège qui raconte n'avoir jamais vu cela. "L'attraction où je travaille habituellement, on n'a pas énormément d'attente, mais on est plus sur du quinze minutes en début de matinée et là, c'est cinq minutes toute la journée. C'est exceptionnel parce que d'habitude, le mois d'été, c'est le moment où on fait le plus d'entrées", détaille-t-elle.

Et cela fait l'affaire des visiteurs, Cynthia et ses deux enfants, venus entre deux épreuves des Jeux olympiques. "C'est mieux avec les enfants. On n'attend pas aussi longtemps que prévu et on fait plus d'attractions. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi vide", raconte heureuse cette touriste hispanophone. Un parc vide au point que le guichetier vend des places pour le jour même. Pourtant, au cœur de l'été, le parc affiche souvent complet et il faut réserver pour espérer entrer.