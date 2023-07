JO-2024 : des Parisiens profitent de la compétition pour sous-louer leur appartement

De nombreux Parisiens misent déjà sur l'organisation des Jeux olympiques en 2024 pour gonfler le tarif de location de leur appartement. Dans cette perspective, certains habitants de la capitale se posent la question de louer leur logement sur la période. Dans le 19ᵉ arrondissement de Paris, Thomas et ses colocataires comptent bien profiter de cette aubaine.

"On pense se mettre sur Airbnb"

L'appartement de ce jeune cadre est idéal pour vivre pleinement les Jeux olympiques de Paris. Un logement de trois chambres, une salle de bains avec un salon de près de 20m² doté d'un canapé-lit. En tout, la superficie totale est estimée à 80m², de quoi héberger six personnes.

Thomas espère sous-louer son appartement durant toute la durée de la compétition grâce à un plan bien précis. "On pense se mettre sur Airbnb et après, essayer de sortir d'Airbnb en essayant de communiquer avec la personne qui veut louer", explique-t-il.

La sous-location d'un appartement n'est pas interdite

Il veut éviter tous les frais de la plateforme d'hébergement et les impôts. "Comme il n'y a pas énormément d'appartements à louer avec trois chambres pour une famille, par exemple, on a vu que c'était en moyenne à peu près six 700 € par nuit. Si on peut monter jusqu'à 800 à 900, ce serait quand même pas mal", estime Thomas.

Seule contrainte, les trois colocataires vont devoir trouver un logement durant trois semaines. Mais le jeu en vaut la chandelle. La location de leur appartement devrait leur permettre de récolter plus de 12.000 euros au total. Pour rappel, la sous-location d'un appartement n'est pas interdite. Mais il faut impérativement obtenir l'autorisation écrite de son propriétaire et déclarer les revenus générés.