JO-2024 : des jours de télétravail supplémentaires indemnisés pour les fonctionnaires

Les agents de la fonction publique pourront télétravailler dix jours de plus en 2024 en raison des Jeux olympiques durant lesquels l'administration appelle à renforcer le télétravail, selon un arrêté publié samedi au Journal officiel. Cet arrêté fixe "le montant plafond du 'forfait télétravail'" pour 2024 et chiffre cette indemnisation à 282,24 euros pour 10 jours supplémentaires. Primes, places de crèche, télétravail renforcé : l'administration prévoit une série de mesures pour accompagner les agents publics qui seront mobilisés pendant les Jeux olympiques (26 juillet-11 août) et paralympiques (28 août-8 septembre).

Les agents exerçant en Île-de-France "sont invités, dans la mesure du possible, à limiter leurs déplacements en véhicule entre le 1er juillet et le 9 septembre 2024", pouvait-on lire en mars dans un document provisoire consulté par l'AFP et adressé aux secrétaires généraux des ministères, la Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP).

Congés ou aménagement des horaires de travail

Pour éviter d'engorger des transports en commun qui seront déjà soumis à une affluence considérable, les fonctionnaires sont aussi "invités" à télétravailler, "plus particulièrement entre le 22 juillet et le 11 août". Exceptionnellement, les agents pourront dépasser le plafond habituel de trois jours de télétravail par semaine et le quota annuel de jours de télétravail indemnisés sera rehaussé de dix jours.

Quand le télétravail n'est pas possible, les employeurs publics sont incités à "adapter l'échelonnement des congés" de leurs agents ou à aménager leurs horaires de travail, "notamment pour limiter l'usage des transports collectifs sur les plages horaires les plus chargées".