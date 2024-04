JO 2024: accusé d'avoir envoyé des messages sexuels, Baptiste ne sera pas porteur de la flamme olympique

Baptiste, de la vidéo virale "T'es pas net Baptiste" ne portera pas la flamme olympique. Accusé d'avoir envoyé des messages à caractère sexuels à des mineurs par le passé, c'est en accord avec le Comité d’organisation des Jeux olympiques (Cojo) qu'il a décidé de ne pas participer à la cérémonie officielle. "Compte tenu des accusations récentes portées contre Baptiste, celui-ci a pris la décision en lien avec le Comité d’Organisation de ne pas porter la flamme. Décision responsable au regard de la situation", indique au Parisienle Cojo.

Devenu célèbre en 2017 après la publication d'une vidéo où l'on entendait sa mère lui dire "Mais t'es pas net Baptiste ?", alors que le jeune homme de 21 ans, brûlait du kevlar dans sa chambre en y projetant du sable. Le 10 avril, c'est dans un post sur X que le compte Paris 2024 annonçait que Baptiste Moirot serait l'un des porteurs de de la flamme olympique. Mercredi 17 avril, plusieurs femmes ont affirmé sur les réseaux sociaux qu'elles avaient été la cible de messages sexuels de la part de Baptiste.

Des accusations sur les réseaux sociaux

Une conversation entre Baptiste Moirot et l'une des jeunes filles, de 15 ans à l'époque, a été partagée sur les réseaux sociaux : "Tu verras quand tu l’auras dans ta bouche si elle est petite", en parlant de son sexe. "Je vais te fesser", "Tu mérites d’être punie", "Tu es une vilaine petite fille", aurait-il écrit. En plus de ces messages, une autre jeune femme a dénoncé anonymement des caresses sur les hanches non consenties.

Il n'a pas reconnu les accusations, mais s'est excusé en story sur Instagram :"Je vous adresse ces mots avec une profonde sincérité. J’ai commis des erreurs et j’en suis profondément désolé. Depuis que je suis devenu père, j’ai fondé ma propre famille, j’ai vraiment pris conscience de l’importance de mes actions et de l’exemple que je veux donner. Je suis déterminé à apprendre de mes erreurs du passé et à continuer à œuvrer pour un monde meilleur. Merci pour votre soutien et votre compréhension."