JO 2024 : « Mais t'es pas net Baptiste ? », l'auteur de la vidéo virale en 2017 sera porteur de la flamme olympique

Retour de flamme pour Baptiste ! Devenu célèbre en 2017 après la publication d'une vidéo où l'on entendait sa mère lui dire "Mais t'es pas net Baptiste?", le jeune homme a bien grandi puisqu'il a été sélectionné par les organisateurs des Jeux Olympiques de Paris pour porter la flamme.

Une occasion pour les internautes de faire un clin d'œil à sa vidéo de 2017 où l'on voyait le jeune homme de 21 ans, brûler du kevlar dans un récipient en étain en y projetant du sable. La scène se déroule au milieu de sa chambre, en live sur Facebook. Quelques instant plus tard, son père arrive, et s'en suit un "tu t'fous d'la gueule du monde toi ou quoi". C'est ensuite sa mère qui entre dans la chambre, et entame l'échange qui deviendra viral : "Mais t'es pas net Baptiste ?" à laquelle il répondra timidement "mais si, j'suis très net…". Le lendemain, le jeune homme ne se souvient plus de rien, ce n'est que deux jours plus tard qu'il découvre la vidéo, comme il l’a raconté à Brut en 2021. Née alors une pétition qui rassemble plus de 70.000 signatures pour qu'il porte la flamme olympique. Et sept ans plus tard, celle-ci a porté ses fruits!

C'est sur son compte X que Paris 2024 a annoncé la nouvelle mercredi 10 avril. Après plusieurs publications qui laissaient planer le doute, l'organisation a finit par annoncer la nouvelle : il y a un an déjà, le compte TikTok de Paris 2024 , s’était amusé de la situation en faisant apparaître le jeune homme dans une courte vidéo intitulée "Quand on doit choisir comment allumer la flamme olympique". Aujourd'hui, tout se concrétise.

Une petite info en plus, Baptiste portera la Flamme Olympique chez lui... dans la Drôme ! https://t.co/PvgEhGVbpg — Paris 2024 (@Paris2024) April 11, 2024

Investi pour l'environnement

A 29 ans, le jeune homme travaille aujourd'hui dans la restauration. Il est amateur de photographie et militant pour la cause environnementale et dans la protection des animaux. Engagé auprès de l'association L214 et Sea Sheperd ,défenseur des océans, Baptiste Moirot s'est engagé à leur reverser tous les gains de ses vidéos personnelles, où il fait référence à sa phrase mythique. En devenant porteur officiel de la flamme Olympique, il est sûr de faire grimper sa côte de popularité.