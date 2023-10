Jeux, ateliers culinaires, activités sportives... La Kidexpo est de retour à Paris pour sa 15e édition

Pour les vacances de la Toussaint, si vous êtes en région parisienne, voici une idée d'activités pour vos enfants. La Kidexpo revient pour une 15ᵉ édition à la Porte de Versailles à Paris, jusqu'à dimanche, en partenariat avec Europe 1. Une centaine d'activités pour toute la famille avec machine à bulles, ateliers d'anglais, concours de cartes Pokémon et même construction de cabanes. Le paradis des grands comme des petits.

Des idées-cadeaux pour Noël

Apprendre en s'amusant, c'est le maître mot de l'exposition cette année. Des stands où les enfants peuvent réaliser des expériences scientifiques, participer à des ateliers culinaires ou encore à des jeux simples, mais où il faut réfléchir. "Le but du jeu, c'est d'emmener tous les lièvres dans les terriers, mais pour cela, il est obligé de sauter un obstacle. Donc lui, il va sauter trop sur champignons et après il va aussi jouer avec les renards. Les renards, ce sont des amis."

Le salon est aussi l'occasion pour les parents comme les enfants de trouver des idées-cadeaux pour Noël. Comme l'explique Aurélie Prot, directrice du salon Kidexpo. "Qu'est-ce qu'on va trouver dans la hotte cette année ? Pas mal de jouets high-tech par exemple un Furby qui revient des années 90 avec plus de technologie, plus d'interaction avec l'enfant, des Twister avec une version où on passe du tapis à l'écran."

Sur place, les petits et les grands peuvent également se dépenser en s'initiant, par exemple, au volley ball handisport, ou même en s'essayant à un petit cours de breakdance en famille. Comptez 18 euros pour un billet duo, un adulte plus un enfant.