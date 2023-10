Cadeaux de Noël : pourquoi faut-il les acheter maintenant ?

Ces dernières semaines, les rayons de nos supermarchés commencent à être remplis de cadeaux pour satisfaire les envies des plus petits comme les plus grands pour les fêtes de Noël. Selon une étude publiée par le comparateur de prix Idealo, les mois d’octobre et de novembre sont les plus propices à l’achat de cadeaux. Ils permettraient de faire des économies significatives.

On a des augmentations de plus de 19 %

Semaine après semaine, les prix augmentent. Selon l’étude publiée par le comparateur de prix Idealo, le prix moyen d’une console la semaine de Noël serait de 446 euros contre 384 fin octobre. Pour Stéphanie Vandenhende, porte-parole du comparateur, les consommateurs doivent anticiper leurs achats. "Il reste quatre semaines pour pouvoir profiter des meilleurs prix pour faire ses cadeaux de Noël, autant des jeux et jouets que des produits techs. Dans toute la catégorie jouets, entre septembre et la semaine de Noël, on a des augmentations de plus de 19%", explique la porte-parole.

Selon Sébastien Camusot, directeur du commerce en ligne chez Havas Market, cette stratégie d’achat est notamment poussée par l’inflation et la baisse du pouvoir d’achat des ménages. "60% des Français nous disent qu'ils veulent limiter leurs dépenses pour les fêtes de fin d'année. Ce que nous disent aussi les Français, ce n'est pas forcément d'avoir moins, c'est d'être beaucoup plus tactiques, plus organisés. Ils vont aller là où il y aura de bonnes affaires", analyse-t-il.

Fin novembre, le Black Friday sera l’occasion pour les retardataires de faire des bonnes affaires grâce à de nombreuses promotions.