«Jeunesse en colère» : les étudiants sorbonnards toujours mobilisés contre la réforme des retraites

Tir de mortier sur la rocade de Rennes, périphérique bloqué à Caen, dépôt de camion benne entravée à Aubervilliers...la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites commence fort ce mardi matin. 650.000 à 900.000 personnes devraient défiler partout en France selon les services de renseignements. Des étudiants sont déjà mobilisés au centre René-Cassin, l'un des sites de l'université de la Sorbonne, dans le 13éme arrondissement de Paris. Ils bloquent l'accès au bâtiment.

"Debout jusqu'au retrait"

Ils sont une quinzaine d'étudiants emmitouflés dans leurs doudounes, parfois entraînés par le rythme d'une musique diffusée par une enceinte. De nombreux tags ornent la façade de la faculté avec différentes inscriptions comme "Debout jusqu'au retrait" ou encore "Jeunesse en colère". Certains ont été fraîchement dessinés ce mardi matin. Des vélos et trottinettes en libre service, bloquent l'entrée des grilles et des poubelles en nombre.

"On rassemble des éléments qu'on trouve dans la rue comme des grosses poubelles qu'on ramène devant la fac. On barricade les entrées et les sorties de secours. On utilise les trottinettes en libre-service, des vélos et des scooters de la municipalité", raconte Manuel.

Une radicalisation du mouvement

Albane se félicite de voir de plus en plus de monde soutenir le blocage de cette université : "Il y a eu une radicalisation du mouvement et une massification des effectifs étudiants. Depuis l'usage de l'article 49.3 de notre Constitution, une colère gronde sur d'autres aspects que la réforme des retraites et on va dire sur une question plus de modèle civilisationnel proposé par Emmanuel Macron".

D'autres colères émanent de ce mouvement. Tous ces étudiants prendront part à la manifestation cet après-midi. Néanmoins, ils pourraient manquer de renfort côté lycéens, beaucoup ne bloquent pas leurs établissements en raison des épreuves pratiques de spécialités, de SVT et de physique-chimie du baccalauréat organisée ce mardi.