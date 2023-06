«J'étais meilleure dans mes souvenirs», résultats mitigés pour les 5.000 participants à la dictée géante

Tout le monde s'installe à son pupitre, stylo en main. Nous ne sommes pas dans une salle de classe mais bien sur les Champs-Élysées ce dimanche après-midi où était organisée la plus grande dictée du monde. Seul, en famille ou entre amis, les tout petits, comme les plus vieux, tous les participants sont prêts à relever le défi.

"Je me sens un peu stressé", confie cet enfant. "Ça me rappelle plutôt des mauvais souvenirs. Mais là, c'est différent, c'est dans un environnement magnifique", savoure une jeune femme. "Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de dictée. Je vais voir si mon orthographe n'est pas trop rouillé", ajoute un homme.

"J'ai fait 17 fautes"

La cloche sonne, comme à l'école, et la dictée peut commencer. Les participants planchent sur un texte d'Alphonse Daudet qui a causé bien des tourments à certains d'entre eux. Au moment de la correction, c'est parfois l'hécatombe. "J'ai fait 17 fautes", constate une fillette. "On est sur la 122e faute là, ça ne va pas du tout", rigole une jeune femme. Plus de succès, chez ce monsieur : "Six petites fautes, ça va je m'attendais à pire. J'ai le souvenir des dictées de Bernard Pivot avec des mots que personne ne connaissait", rigole-t-il.

"J'étais meilleure dans mes souvenirs", lance une dame. Et pour cette jeune fille, difficile de masquer une certaine déception. "J'adore l'orthographe donc j'aurais préféré avoir un peu mieux". Quoi qu'il en soit, l'opération est une réussite pour cette dictée géante qui vise à promouvoir la langue française. Aujourd'hui, en France, 2,5 millions de personnes sont illettrées.