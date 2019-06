Jean Leonetti opposé à la PMA : "Pourquoi on ne ferait pas des mères porteuses après ça ?"

INTERVIEW

L'actuel président des Républicains par intérim, Jean Leonetti, s'est dit opposé à l'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes au micro d'Audrey Crespo-Mara, jeudi. Pour lui, cela ferait "un effet domino" : "pourquoi on ne ferait pas des mères porteuses après ça ?", s'est-il ainsi interrogé.

La PMA ? "Des enfants sans pères" et "une pénurie de gamètes"

Jean Leonetti considère que "cela ne [lui] paraît pas très sain de faire naître des enfants sans père" et que de "se mettre en position dans laquelle la pénurie de gamètes va entraîner sa marchandisation", n'est "pas très intelligent". C'est pourquoi il s'oppose à ce que la PMA soit autorisée pour les femmes célibataires et les couples de femmes. Le projet de loi sur ce sujet "est prêt" et "sera adopté en Conseil des ministres fin juillet", a confirmé Édouard Philippe la semaine précédente et il sera débattu à l'Assemblée dès septembre prochain.

La PMA comme première étape avant l'autorisation de la GPA

Sauf que celui qui a donné son nom à une loi sur la fin de vie voit plus loin. Selon lui, la PMA pour toutes entraînerait en effet un "effet domino, car chaque étape prépare l'étape suivante." "Pourquoi on ne ferait pas de mères porteuses après ça ?", s'interroge-t-il. S'il estime que "le désir d'enfant est tout à fait légitime", il craint qu'au nom de la non-discrimination, la gestation pour autrui (GPA) - et donc le recours aux mères porteuses - ne soit autorisé. Il évoque alors la "marchandisation du corps de la femme et la commande d'un enfant comme un objet."

Jean Leonetti assure alors que, "si un jour les mères porteuses arrivent sur la table législative, je m'y opposerais avec la plus grande violence parce que je pense que cela sera la fin de la considération de l'humain et de la dignité de la personne humaine."