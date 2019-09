Jean-Baptiste Eyraud sur le mal logement : "Il faut réquisitionner"

INTERVIEW

Le nombre de sans-abri va-t-il nettement augmenter cette année ? Le Samu social de Paris a lancé un cri d'alerte, alors que le 115 est submergé par les appels de familles et de personnes seules à la rue. Plus de 15.700 appels par jour ont été reçus en moyenne sur ce numéro d'urgence ces deux dernières semaines, soit 6.000 appels de plus que l'an dernier à la même période.

Jean-Baptiste Eyraud, porte-parole de l'association droit au logement (DAL), demande au gouvernement de réquisitionner les logements vacants pour remédier à cette situation. "Il faut réquisitionner. Il faut donner un signal aux bailleurs, et leur dire que c’est anormal de laisser autant de personnes dans la rue ou qui cherchent à se loger convenablement", a-t-il plaidé lundi matin sur Europe 1.

"Il faut que les Français se mobilisent"

La réquisition de logement est une procédure rare, que Jacques Chirac a utilisé en 1994 lorsqu’il était maire de Paris, puis quelques mois après son élection à la présidence de de la République en 1995. "Jacques Chirac a réquisitionné parce qu’il y avait un mouvement social sur le logement assez fort. L’abbé Pierre s’était mobilisé et l’opinion suivait", assure Jean-Baptiste Eyraud.

"Aujourd’hui, on a l’impression que ce sujet s’est un peu érodé. Or, il est de plus en plus prégnant et touche de plus en plus de personnes. Il faut que toute personne puisse se loger dignement, quel que soit le niveau de ses revenus. Il faut que les Français se mobilisent sur cette question."