«Je suis aux anges» : ces fans de Madonna qui attendent le retour de l'icône sur scène

Des fans de la "Madone" qui ont attendu une bonne partie de la journée l'annonce de la star de la pop. Ce mardi, Madonna a confirmé dans une vidéo publiée sur Internet qu'elle se produira notamment à Paris en novembre prochain pour son retour sur scène, à l'occasion de ses 40 ans de carrière. Dans ce post publié à 15 heures, on la voit assise autour d'une table, avec des amis qui la pressent de remonter sur scène.

Une annonce sulfureuse, à l'image de la star américaine, suivie notamment par Cédric, 51 ans. "Je suis aux anges", lance ce fan de la chanteuse, heureux d'apprendre la nouvelle.

"Voir Madonna sur scène, c'est voir un show inégalé. Vous ne verrez jamais ce type de show, ce n'est pas possible", poursuit Cédric au micro d'Europe 1. Pour lui, Madonna "dégage quelque chose absolument phénoménal. Je crois que tout le monde a la même réaction quand elle rentre dans une pièce. En fait, c'est quelque chose de magique qui transporte tous les gens", affirme-t-il.

"C'est un aboutissement"

Stéphane aussi est un des admirateurs de l'interprète de Like a Virgin. Il a assisté à près de 60 concerts de Madonna, et les deux dates parisiennes des 12 et 13 novembre auront forcément une saveur particulière. "C'est un aboutissement pour moi", confie ce fan à Europe 1. "On va reprendre 40 ans de carrière, on va réentendre des titres des années 1980-1990 qu'on n'a pas entendus depuis très longtemps. C'est fantastique !", savoure Stéphane.

Les préventes réservées aux membres des fans clubs seront disponibles dès ce mercredi, en attendant l'ouverture totale de la billetterie pour le grand public ce vendredi.