Madonna : la mairie d'Amiens interpelle la chanteuse en lui demandant de prêter un tableau

Brigitte Fouré, réélue à la tête de la mairie d'Amiens en 2020, a publié une vidéo assez inattendue sur son compte Facebook lundi, rapporte France Bleu Picardie. Assise derrière son bureau, l'édile interpelle directement la star de la pop Madonna, en réaction à un article du Figaro publié le 9 janvier dernier. Le quotidien raconte comment l'artiste a fait l'acquisition en 1989 d'un tableau - pour la modique somme d'1,3 million de dollars - qui était jadis exposé au musée de Picardie à Amiens.

Après des bombardements sur la ville en 1918, l'œuvre de Martin Langlois, baptisé Diane et Endymion, a ensuite disparu des radars avant qu'un tableau quasi jumeau ne soit vendu aux enchères à New York et ne rejoigne alors la demeure de Madonna.

"Un lien particulier s'est noué entre vous-même et notre ville"

Candidate pour devenir la capitale européenne de la culture en 2028, la ville d'Amiens souhaiterait donc remettre provisoirement la main sur ce tableau. "Madonna, vous ne connaissez probablement pas la ville d'Amiens mais depuis quelques jours, un lien particulier s'est noué entre vous-même et notre ville", commence Brigitte Fouré.

L'élue assure ensuite à la chanteuse qu'elle ne remet aucunement en cause "l'acquisition légale" de ce tableau mais va tout de même solliciter une faveur de sa part. "J'aimerais que vous puissiez nous prêter votre tableau afin que les Amiénois puissent retrouver cette œuvre et en profiter", déclare-t-elle.

Un tableau volé et coupé ?

En 2015, un conservateur amiénois avait reconnu l'œuvre en lisant un reportage de Paris Match consacré à la star. Le musée d'Amiens a ensuite porté plainte contre X pour vol mais l'enquête reste, pour l'heure, au point mort, selon Le Figaro. Le quotidien rapporte également que le tableau exposé au domicile de Madonna présente des dimensions légèrement différentes par rapport à celles du tableau disparu. Sa hauteur est inférieure de 3 cm, ne laissant apparaître ni date, ni signature. La toile pourrait donc avoir été coupée. Elle apparait, en tout cas, sur une photo partagée par des fans de la chanteuse sur Twitter.

Pour l'instant, Madonna n'a pas donné suite à cet appel. La star américaine de 64 ans a annoncé son grand retour sur scène à l'occasion d'une tournée mondiale qui la conduira notamment à Paris les 12 et 13 novembre prochains.