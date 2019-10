"Je faisais tout pour qu'on ne voit pas que j’étais une femme" : les inégalités de genre omniprésentes dans le jazz

Dans le monde du jazz, on ne trouve pas beaucoup de femmes. Sur scène, 85% des artistes sont des hommes. En coulisse, on croise bien peu de directrices artistiques ou de programmatrices. Quant aux femmes présentent dans les orchestres les plus prestigieux, elles sont chanteuses dans huit cas sur dix. Ces chiffres proviennent de la première étude réalisée en France par les professionnels du secteur sur la place des femmes dans le jazz.

"Je ne voulais pas être sexualisée"

Les résultats de cette enquête n’étonnent pas Anne Pacéo, qui a pourtant été élue artiste de l’année aux Victoires du jazz. Elle est aussi la première femme batteuse à avoir été diplômée du Conservatoire national supérieur de musique de Paris. "Je veux juste être vu comme quelqu’un qui compose et qui présente son projet artistique. Quand j’étais plus jeune, je faisais tout pour ne pas qu’on voit que j’étais une femme. Parce que je ne voulais pas être 'sexualisée'. Qu'on écoute ma musique, plutôt qu'on regarde si je suis gaulée ou pas."

"Des concerts avec des mecs"

Pour Antoine Bos, délégué général de l’AJC, association des diffuseurs de jazz, cette enquête a été comme un révélateur. "Ça a été un marqueur pour moi quand j’ai amené ma fille voir un concert et qu’elle s’est retournée en disant ‘mais c’est une fille qui fait de la batterie ?' Je me suis rendu compte que tous les concerts où je l'avais emmenée auparavant, n'étaient probablement que des concerts avec des mecs." Et pour cause : d'après l'étude, 32% des grands ensembles de jazz ne comptent aucune femme et n’en ont jamais compté.

Si la prise conscience semble aujourd'hui enclenchée, les trois quarts des élèves des classes de jazz en conservatoire sont actuellement des hommes.