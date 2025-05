Jeff Goldblum, acteur et jazzman, sort son quatrième album «Still Blooming»

Vous le connaissez pour ses rôles dans les films "La Mouche", "Independence Day" ou encore "Jurassic Park". Jeff Goldblum, l'acteur qui se fait plutôt discret aujourd'hui au cinéma, nous dévoile un autre talent, celui de joueur de jazz. Il sort son nouvel album : "Still Blooming".

Le célèbre acteur à la voix suave propose un album de jazz élégant, appelé Still Blooming. Vous l'avez sûrement déjà vu dans les films La Mouche, Independence Day ou encore Jurassic Park. Mais c'est désormais en tant que jazzman que Jeff Goldblum se montre au public.

Scarlett Johansson et Ariana Grande présentes sur l'album

Car si vous ne le savez pas : Jeff Goldblum a pris des leçons de piano avant de devenir comédien ! Cet album, bijou de rigueur et d'improvisation, le dévoile au piano-voix. "Je suis très fier de cet album. On a beaucoup travaillé dessus et les musiciens avec qui j'ai joué sont les meilleurs du monde !", lance-t-il.

"Scarlett Johansson, vous la connaissez, c'est une grande actrice, elle chante de The Best Is Yet to Come", raconte-t-il au micro d'Europe 1. Scarlett Johansson, mais aussi Ariana Grande est présente sur l'album.

Jeff Goldblum, un fan absolu de jazz, est aussi un grand amoureux de la culture française. "J'adore la France, j'aime le cinéma français, la gastronomie française", énumère-t-il avant de confier, savoir, chanter beaucoup de chansons françaises et de chantonner la Marseillaise et Frère Jacques.