Israël-Hamas : comment les Français de confession musulmane perçoivent-ils l'attaque du 7 octobre ?

55% des Français de confession musulmane jugent négativement l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre dernier, mais 45% les considèrent comme "des actions de résistance contre la colonisation". C'est ce que révèle une étude de l'Ifop* pour le magazine Écran de veille, qui interroge sur la manière dont les Français musulmans perçoivent la situation au Proche-Orient depuis le 7 octobre, et la riposte israélienne.

50% des Français musulmans entre 15 et 24 ans rejettent les termes de "terroristes" ou "d'actes de guerre"

Une minorité de Français musulmans (19%) exprime de la sympathie pour le mouvement terroriste du Hamas (contre 3% en moyenne du côté de l'ensemble de la population française). Un chiffre qui monte tout de même à 24% pour les 15-24 ans, et à 28% pour les plus religieux.

26% des Français musulmans interrogés considèrent que les actes commis par le Hamas le 7 octobre s'apparentent à des crimes de guerre, et pour 29%, il s'agit d'actes terroristes. En revanche, 50% des jeunes Français de confession musulmane entre 15 et 24 ans interrogés rejettent les termes de "terroristes" ou "d'actes de guerre". C'est aussi le cas de 50% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, et de 51% des plus religieux.

Le gouvernement français plutôt du côté d'Israël pour 58% des Français musulmans

Aussi, près de deux tiers des Français musulmans (62%) jugent l'expression "nettoyage ethnique" appropriée pour qualifier les opérations actuelles de l'armée israélienne en Cisjordanie, contre 38% pour l'ensemble de la population française.

La majorité des Français de confession musulmane (58%) considère que le gouvernement français est plutôt du côté d'Israël. Seuls 13% pensent que l'État est neutre et 17% qu'il est du côté des Palestiniens. Parmi ceux qui estiment que le gouvernement est plutôt du côté des Israéliens, 75% ont voté pour Jean-Luc Mélenchon aux dernières élections présidentielles.

De même, 67% des Français musulmans considèrent que les médias sont plutôt du côté d'Israël, et seuls 22% pensent que le traitement médiatique du conflit est plutôt objectif.

Enfin, une très grande majorité des Français de confession musulmane (76%) craint que la guerre entre Israël et le Hamas ait des répercussions en France. Parmi eux, 81% ont été victimes de racisme ces cinq dernières années.

*Étude Ifop pour Écran de veille réalisée du 21 au 29 novembre 2023 par questionnaire auto-administré en ligne auprès d’un échantillon de 1.002 personnes, représentatif de la population de religion musulmane vivant en France métropolitaine âgée de 15 ans et plus.