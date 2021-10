Islam radical : le préfet de la Sarthe demande la fermeture d'une mosquée près du Mans

La préfecture de la Sarthe a annoncé mercredi avoir engagé une procédure de fermeture de la mosquée d'Allonnes, près du Mans. Le lieu de culte, situé dans cette ville populaire de 11.000 habitants au sud-ouest du Mans, accueille environ 300 fidèles, où des prêches légitiment "le recours au jihad armé". Au même moment, le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin a envoyé ce mercredi un télégramme à tous les préfets pour renforcer la sécurité partout en France, selon les informations exclusives d'Europe 1. Ce vendredi aura lieu les commémorations en la mémoire de l'enseignant Samuel Paty dans les écoles. Dans un document, il est écrit aux préfets "d’accentuer la détection des menaces terroristes partout en France et notamment sur les réseaux sociaux, en lien avec l’Education nationale".

"Deux associations installées à Allonnes, 'l'association allonnaise pour le Juste Milieu' (AAJM) et 'l'association Al Qalam', gèrent un lieu de culte dénommé la 'mosquée d'Allonnes', accueillant environ 300 fidèles", explique la préfecture de la Sarthe dans un communiqué. "D'après des éléments recueillis, des prêches et l'activité de ce lieu de culte, fréquenté par des individus appartenant ou proches de la mouvance islamiste radicale, légitiment le recours au jihad armé, la mort en martyr, la commission d'actes de terrorisme et le recours à la violence, la haine et la discrimination ainsi que l'instauration de la charia", poursuit le communiqué.

La préfecture dénonce un "lieu d'endoctrinement"

Ce lieu abrite aussi une école coranique "accueillant environ 110 enfants devant lesquels a été valorisé le jihad armé et qui constitue donc un lieu d'endoctrinement", d'après la même source. Aussi, "aux termes de la loi, l'ensemble de ces faits constitue des propos tenus, des idées et théories diffusées, ou des activités incitant à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes".

"Au regard de ces éléments, à la demande de M. le ministre de l'intérieur, M. le préfet de la Sarthe a engagé une procédure de fermeture de ce lieu de culte", conclut le communiqué.