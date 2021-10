INFO EUROPE 1 - Hommage à Samuel Paty : Darmanin appelle les préfets à la "vigilance totale"

INFO EUROPE 1

Gérald Darmanin sur ses gardes avant l'hommage national rendu à Samuel Paty. Dans un télégramme envoyé le 12 octobre et dont Europe 1 a pu avoir la primeur, le ministre de l'Intérieur se montre explicite : "La vigilance doit être totale". "Il convient de prévenir tout acte qui pourrait être commis en écho à cet attentat et à ces commémorations", écrit-il. Il demande ainsi à tous les acteurs d’avoir un "haut niveau de vigilance dans et aux abords des établissements scolaires".

Accentuer la détection des menaces terroristes

Concrètement, Gérald Darmanin demande aux préfets trois missions. D'abord, d’accentuer la détection des menaces terroristes partout en France et notamment sur les réseaux sociaux, en lien avec l’Éducation nationale. Ensuite, d’accroître la mobilisation des services de renseignement pour faire remonter très rapidement toute alerte qui pourrait venir des familles et de l’Éducation nationale. Tout acte de provocation, tout incident doit être signalé. Enfin, il leur demande d’analyser la menace et les mesures de sécurisation des établissements scolaires, notamment avec des policiers en uniforme bien visibles. Il invite également les préfets à ne pas hésiter à s’appuyer sur les militaires de l’opération Sentinelle ainsi que les polices municipales.

Pour terminer, dans ce document confidentiel, le ministre de l’Intérieur alerte sur la concomitance de l’hommage à Samuel Paty ce vendredi dans les écoles, et le procès des attentats du 13-Novembre 2015, qui se tient en ce moment-même au palais de justice de Paris. En clair, la menace est élevée et le gouvernement veut montrer qu’il en a pris la mesure.