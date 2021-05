Interventionnisme : "La démocratie ne s'impose pas comme du Coca-Cola", explique BHL

INTERVIEW

"Une décision qui a sauvé des milliers de vies innocentes". Dans un entretien au Point publié jeudi, Nicolas Sarkozy a défendu l'intervention internationale en Lybie à laquelle a largement participé la France sous son quinquennat, et qui a abouti à la chute du régime de Mouammar Kadhafi. Cette décision a pourtant souvent été dénoncée comme étant à l'origine du chaos qui s'est installé par la suite dans le pays, favorisant la montée en puissance de l'islamisme radical et du terrorisme dans la région. Emmanuel Macron, notamment, a parlé à plusieurs reprises d'une "erreur". Invité jeudi de la matinale d'Europe 1, le philosophe Bernard-Henri Lévy, soutien actif de cette opération en 2011, a tenu à défendre le principe d'interventionnisme, au nom des "valeurs démocratiques supérieures".

"Quand ma voix intérieure me dit qu'une situation est insupportable et qu'elle fait outrage à l'humanité, je me suis rarement trompé. C'est dans ces cas-là que je me mobilise", explique Bernard-Henri Lévy. "On ne peut pas être démocrate et, lorsque l'on voit des peuples condamnés à l'obscurité, à la tyrannie, ne pas leur tendre la main", s'agace-t-il.

Alliés autour des même valeurs

Surtout, il se défend de tout impérialisme, assurant qu'il s'agit d'abord de faire vivre et de défendre une communauté d'alliés, réunis par-delà les intérêts économiques et politiques autour de principes universels. "La question n'est pas d'aller imposer la démocratie comme du Coca-Cola", raille-t-il. "Il n'y a pas de modèle démocratique supérieur, en revanche il y a des valeurs démocratiques supérieures aux autres", soutient-il. "La valeur de ne pas torturer un corps, la valeur de l'égalité des femmes et des hommes, la valeur qui consiste à dire que l'Afghanistan est plus beau et plus grand quand les femmes peuvent circuler librement, sans burqa", énumère l'essayiste.

"Le cœur de l'affaire est de montrer à ceux et celles qui partagent nos valeurs que nous sommes à leurs côtés, qu'il y a une chaîne de solidarité dont nous n'avons pas lâché l'extrémité", ajoute encore Bernard-Henri Lévy.

Concernant l'enlisement du conflit libyen, la longueur des interventions en Afghanistan ou plus récemment au Mali, Bernard-Henri Lévy dénonce une vision tronquée des conflits armés au XXIe siècle. "On est habitué à l'idée que les guerres se remportent à la minute, mais elles sont longues surtout quand elles sont prudentes et économes en vies humaines", estime le philosophe.