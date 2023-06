Intempéries : orages, tornades...La météo fait des dégâts

Dans le ciel, des éclairs, un déluge de pluie, des rues inondées... L'ouest et le centre de la France ont été touchés par un violent épisode orageux dimanche en fin d'après-midi. Le trafic des trains a été perturbé sur plusieurs axes. Circuler en voiture était également très compliqué dans les zones les plus touchées.

Une tornade en Normandie

En Normandie, c'est une mini tornade qui s'est abattue sur plusieurs communes. Un véritable cylindre de vent et d'eau a déferlé sur la commune de Flamanville, dimanche, sur les coups de 15h30. Les nuages ont tournoyé et des bourrasques ont arraché les volets des fenêtres.

Alain Petit, maire et habitant de la ville depuis 28 ans, n'avait jamais vu ça : "Il s'est mis à pleuvoir d'un seul coup, le vent s'est levé et j'ai vu des choses voler dans le ciel. C'était très rapide en une minute et demi maximum".

11.000 foyers sans électricité

Les dégâts ont été conséquents : "Les portails ont été arrachés. Ça a détruit 26 pavillons. Ils ont été découverts. Il a fallu recouvrir tout ça dimanche soir, en catastrophe. On a eu aussi beaucoup d'arbres qui sont tombés et trois bâtiments agricoles qui sont complètement détruits par la tempête. Il n'y a plus de toitures. Ça va coûter assez cher, quelques milliers d'euros", poursuit le maire.

Certains établissements scolaires restent ce lundi fermé, comme à Motteville par exemple, également frappée de plein fouet et où une personne légèrement blessée a été transportée à l'hôpital. Ailleurs, dans le Val-d'Oise par exemple, 11.000 foyers ont été privés de courant dimanche soir, et sont désormais réalimentés en électricité.

À Paris, les espaces verts, squares et cimetières étaient fermés dimanche sur ordre de la mairie. Ils ont rouvert depuis ce lundi matin. Certains évènements comme le triathlon de Laval ou encore le concert du chanteur britannique Sting à Fontainebleau ont été annulés en raison des inondations, de la grêle et des rafales de plus de 100 kilomètres heure.