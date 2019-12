Intempéries dans le sud-est : "Les conséquences humaines sont lourdes", affirme le préfet du Var

INTERVIEW

Les intempéries ont encore frappé le sud-est de la France. Elles ont provoqué dimanche la mort de deux personnes dans le Var, et de trois membres de la Sécurité civile près de Marseille dans la nuit de dimanche à lundi. "Les conséquences humaine sont lourdes", souligne Jean-Luc Videlaine, préfet du Var, au micro d'Europe 1. Un weekend meurtrier, une semaine après un autre épisode méditerranéen qui avait déjà fait six morts. Pour le moment, aucune disparition n'a été signalée. "Aucune recherche n'est en cours. Mais dans un tel cas, on est jamais à l'abris d'une funeste surprise", appuie Jean-Luc Videlaine.

Evénement météo "quasi fini"

Les secours sont restés mobilisés toute la nuit dans le Var, avec pas moins de 20 hélitreuillages. Les trois membres de la Sécurité civile qui ont trouvé la mort près de Marseille étaient partis porter secours à des habitants du département, touchés par les intempéries. "Ces fonctionnaires venaient pour nous éviter le pire, et c'est le pire qui les a rattrapés", salue le préfet, évoquant des conditions "tellement difficiles qu'elles peuvent être mortelles".

Lundi, l'événement météorologique est "quasi fini", affirme Jean-Luc Videlaine. Le Var a été rétrogradé en vigilance jaune par Météo-France. Plusieurs écoles resteront toutefois fermées, notamment à Fréjus et Roquebrune, deux communes touchées de plein fouet par les intempérie de la nuit. L'A8, partiellement fermée, a rouvert dans les deux sens de circulation, a confirmé le préfet. Quant au trafic SNCF, il reprend "progressivement" son cours.