Inondations dans le Pas-de-Calais : ces pompes néerlandaises qui donnent espoir aux sinistrés

Lente amélioration de la situation sur le front des inondations. Le département du Pas-de-Calais est toujours en alerte orange aux crues, mais la météo, plutôt clémente, devrait offrir un peu de répit aux sinistrés. L'eau se retire lentement, et pour accélérer la décrue, deux gigantesques pompes en provenance des Pays-Bas sont entrées en fonction à Mardyck. Un système qui vient renforcer d'autres méga pompes déjà utilisées.

5.000 mètre cubes par heure

Installées dans la grande écluse à l'entrée du port, les deux méga pompes recrachent chacune toutes les heures vers la mer 5.000 mètres cubes d'eau. Un renfort qui, selon le commandant Girard, en cahrge de la coordination des opérations, devrait soulager les zones sinistrées le long de l'Aa. "L'espoir c'est de voir baisser le niveau dans les heures et dans les prochains jours. D'autant qu'au niveau des précipitations, je pense que la météo sera plutôt favorable. Donc oui, avec les débits de pompage en cours, on aura effectivement des baisses significatives dans les différents cours d'eau de l'Aa ou ses affluents", espère le commandant au micro d'Europe 1.

Maraîcher près de Saint-Omer, Thibault est venu voir cette installation exceptionnelle. Il espère constater rapidement les effets de cette opération de pompage sur son exploitation inondée depuis une semaine. "Un effet ? Oui, ça peut avoir qu'un effet. Mais lequel ? Il y a tellement de quantité d'eau qu'on a l'impression que ce n'est peut-être pas assez par rapport à ce qu'il y a derrière. On surveille Vigicrues comme du lait sur le feu. On se sent un peu démunis. De toute façon, à notre niveau, on ne peut rien faire. Tout est sous les eaux", s'indigne-t-il.

Deux autres pompes néerlandaises doivent être maintenant déployées à Calais et Dunkerque pour accélérer le phénomène de décrue et redonner un peu d'espoir aux sinistrés.