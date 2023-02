Aide PMA, voyage de rêve... Les primes originales d’une entreprise informatique canadienne

Flexibilité des horaires, télétravail sans limites... L'entreprise canadienne Osedea qui conçoit des logiciels et des applications, installée depuis peu à Nantes et Toulouse, le propose depuis plusieurs années. Les dirigeants de l’entreprise garantissent aussi une aide financière pour les salariés qui se lancent dans un parcours de PMA.

Rembourser les frais médicaux

"On fait des enfants de plus en plus tard et c'est là que les difficultés peuvent arriver. On va faire des tests de fécondité, on va faire de la PMA, donc on veut aider tout le monde et on va rembourser, des frais médicaux et des démarches à hauteur de 15.000 euros pour les aider à fonder une famille", rapport le responsable de la nouvelle antenne toulousaine Arthur Lopez, actuellement en phase de recrutement. Un autre argument déterminant pour recruter et fidéliser. Au bout de deux ans d'ancienneté, l'entreprise peut financer le rêve d’un salarié.

Récompenser l'ancienneté des salariés

"On va récompenser l'ancienneté de nos employés en leur offrant deux semaines de congés supplémentaires et un chèque de 4.500 euros environ pour réaliser un de leur rêve. Récemment, on a monté un mont en Alaska. Une collègue aussi qui voulait faire le tour de l'Italie à moto. Le bien-être contribue à un équilibre vie professionnelle-vie personnelle, une meilleure productivité et derrière une meilleure satisfaction client. Donc c'est un cercle vertueux qu'on essaie d'entretenir", ajoute Arthur Lopez, au micro d’Europe 1. L'objectif, c'est de retenir les talents en leur garantissant ce bien-être au travail. La société espère ainsi recruter une quinzaine de salariés d'ici à la fin de l'année.