INFORMATION EUROPE 1 - Violences, impartialité, lutte contre le terrorisme... l'opinion contrastée des Français sur leur police

La première table ronde du "Beauvau de la sécurité" se tient lundi, autour des relations entre la police et la population. En marge de ces rencontres entre membres de l'exécutif et représentants des forces de l'ordre - voulues par Emmanuel Macron -, Europe 1 vous révèle comment les Français perçoivent les policiers, à travers un sondage Ipsos réalisé à la mi-janvier, et dont nous avons pu nous procurer les résultats. Malgré de forts contrastes, notamment sur la question des violences policières, cette enquête révèle que l’image des policiers s’améliore dans l’opinion.

70% des Français font confiance à la police pour lutter contre le terrorisme

71% des personnes interrogées ont en effet une "bonne image" de la police, un chiffre en nette amélioration depuis une précédente enquête, réalisée en décembre 2019, mais encore bien en dessous des niveaux atteints après la vague d’attentats (-10 points par rapport à novembre 2017). Entre temps, l’image de la police s’est détériorée, notamment avec la gestion des manifestations de "gilets jaunes".

Dans le détail, les Français font de plus en plus confiance aux policiers pour lutter contre le terrorisme (70% contre 65% en décembre 2019), contre la cybercriminalité (64% contre 59% en décembre 2019) et surtout pour la prise en charge des victimes (71% contre 64% en décembre 2019). On sait que de gros efforts ont été menés notamment dans l’accueil et l’écoute des victimes de violences sexuelles et conjugales.

De manière quasi-unanime, le métier de policier est jugé "difficile" (à 95% contre 91% en décembre 2019) et "dangereux" (à 96% contre 92% en décembre 2019), y compris dans la vie privée des agents, estiment 9 Français sur 10 (89%).

Une police jugée "archaïque" par la moitié des Français

Mais il y a aussi dans ce sondage de nombreuses critiques, notamment sur le thème de la violence, qui a marqué les Français interrogés, tant d'ailleurs la violence des policiers que celle des manifestants face à eux, avec, dans l’opinion, un sentiment d’impuissance face aux casseurs. Ainsi, 78% des personnes interrogées estiment que la police est "dépassée par les événements" (73% en décembre 2019). Elle est même jugée "archaïque" (50% contre 44% en décembre 2019) et "désorganisée" (48% contre 42% en déc. 2019) par la moitié des personnes sondées.

62% des personnes interrogées pensent aussi que les policiers font régulièrement - ou de temps en temps - un usage excessif de la force. Toutefois, les deux tiers des Français (67%) disent qu’ils font confiance à l’IGPN pour traiter de manière impartiale ces affaires de violences présumées, alors que la "police des polices" est souvent critiquée. Son éventuelle réforme sera d'ailleurs aussi sur la table de ce Beauvau de la sécurité.

Quelles pistes d’amélioration ?

Pour rendre la police plus proche de la population, les deux idées les plus mises en avant sont : accélérer les procédures, le traitement des plaintes (50% contre 46% en décembre 2019), et voir plus de policiers patrouiller pour faire de la prévention (43% contre 45% en décembre 2019).