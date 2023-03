INFO EUROPE 1 – Paris 2024 : vols en série sur les chantiers des Jeux olympiques

Le mode opératoire est classique. Les cambrioleurs s’introduisent soit en escaladant les grilles, soit directement en fracturant les cadenas des barrières de chantier. Ils sont généralement plusieurs, certains s’occupant du vol, d’autres de surveiller l’éventuelle arrivée de la police. Un dernier individu reste garé avec une fourgonnette à proximité pour évacuer rapidement le produit du larcin. Selon les informations d’Europe 1, les vols sur les chantiers des Jeux olympiques de Paris 2024 ont progressé l’année dernière.

Un quart de vols en plus entre 2021 et 2022

En 2022, 37 faits ont été constatés, contre 30 faits en 2021, soit une progression de près d’un quart (23%), selon un récent décompte de la préfecture de police. Sur les 64 chantiers à livrer, 48 sont toujours en cours en région parisienne. Derniers vols en date, la semaine dernière, dans la nuit de mardi à mercredi, une équipe a fracturé une porte de palissade pour accéder au chantier du village olympique à Saint-Denis, pourtant très surveillé par les policiers. Deux conteneurs ont été forcés à la scie circulaire. Des raccords en cuivre et des barrettes de terre ont été dérobées.

Vols d’outillage, de cuivre, de matériaux… Dans un contexte de tension sur les matières premières dans le secteur du bâtiment, ces produits, généralement peu sécurisés, sont une aubaine pour les cambrioleurs. "Le vol de cuivre est une délinquance d’opportunité commise majoritairement par les ressortissants des pays de l’Est de l’Europe", détaille une source policière.

Sept infractions quotidiennes relevées sur les chantiers franciliens

Les chantiers des Jeux olympiques ne sont pas les seules cibles. L’Ile-de-France abrite des grands projets immobiliers de construction, de rénovation ou d’infrastructures lancés dans le cadre du Grand Paris. Selon les informations d’Europe 1, un vol de câbles de cuivre a été commis le 12 janvier dernier sur le chantier de la future ligne 14 du métro. Sur le site, aucune caméra ni alarme. Préjudice : 150.000 euros. "Un dispositif de sécurité adapté est mis en place autour des sites olympiques et chantiers afférents, assuré par différents effectifs locaux, territoriaux et de la direction de l’ordre public et de la circulation", assure-t-on à la Préfecture de police.

Si de façon globale, les infractions (vols de matériel, vols dans les vestiaires au préjudice d’ouvriers, travail dissimulé, accidents du travail, etc…) sur les chantiers franciliens ont baissé de 8% entre 2021 et 2022, leur nombre reste élevé avec 2.571 faits recensés l’année dernière, soit 7 chaque jour.