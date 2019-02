INFORMATION EUROPE 1 - François de Rugy recevra mercredi une centaine de signataires de la pétition "l'affaire du siècle"

INFO EUROPE 1

Le ministre de la Transition Écologique François de Rugy recevra mercredi une centaine de signataires de la pétition pour le climat "l'affaire du siècle" pour échanger sur leurs revendications. Le ministre se rendra également en régions pour rencontrer d’autres signataires de la pétition, précise jeudi l'entourage du ministre.

Plus de 2 millions de signataires. La pétition, intitulée "l’affaire du siècle", a été signée par plus de 2 millions de personnes. Lancée par quatre ONG - La Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace France, Notre Affaire à Tous et Oxfam France - elle accuse l'État de "carence fautive" par son "action défaillante" pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Les ONG à l'origine de la pétition ne participeront pas à la rencontre. Les quatre ONG à l’origine de la pétition ne participeront pas à la rencontre avec François de Rugy. Mi-février, ces associations avaient été reçues par le Premier ministre. Sans succès. Après cet entretien, elles avaient affirmé être toujours "déterminées" à déposer leur recours en justice contre l'État.